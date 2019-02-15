شكرا لقرائتكم تريزيجيه وحافظ فى مران قاسم باشا استعدادا لمواجهة جالطة سراي.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفع مصطفى دينزلي المدير الفني لنادي قاسم باشا التركي المحترف ضمن صفوفه الثنائى المصرى محمود تريزيجيه وكريم حافظ درجة الاستعداد للمباراة المرتقبة التي تنتظر الفريق أمام جالطة سراى الأحد المقبل على ملعب "قاسم باشا" ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى التركى.









وشارك محمود تريزيجيه وكريم حافظ في تدريبات قاسم باشا اليوم، الجمعة وسط أجواء شديدة البرودة إستعداداً لمواجهة جالطة سراي.

وإنضم كريم حافظ لصفوف قاسم باشا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان موقع "هوسكورد" العالمى المتخصص فى إحصائيات كرة القدم اختار محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر ونادي قاسم باشا فى التشكيلة المثالية بمسابقة الدورى التركى عن شهر يناير الماضى.

محمود تريزيجيه هو اللاعب الوحيد من نادى قاسم باشا الذي تم اختياره فى التشكيلة المثالية بمسابقة الدورى التركى عن شهر يناير الماضى، بعد المستويات الرائعة التى ظهر عليها خلال مشاركته في مباريات الفريق على مدار الشهر المنقضى.