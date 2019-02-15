شكرا لقرائتكم السندبيسي بطل أزمة الأهلي وحرس الحدود يظهر اليوم في الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تشهد مباراة المقاولون العرب و طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء اليوم على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى العام ، أول ظهور للحكم حسن السندبيسي حكم الأزمة فى مباراة الأهلى وحرس الحدود.
وفتح مجلس إدارة اتحاد الكرة، تحقيقا فى صحة ما تم تداوله فى الساعات الماضية حول عمل الحكم الخامس حسن السندبيسى لمباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدورى الممتاز، حيث انتشرت أقاويل حول عمله مدربا فى إحدى الأكاديميات التابعة للنادى الأهلى وهو ما تم نفيه من قبل مسئولو الاهلي والأكاديمية والحكم نفسه خلال التحقيقات.
وعقب التحقيقات تراجع اتحاد الكرة عن إيقاف الحكم بعد ثبوت براءته.
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