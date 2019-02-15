بيليكانز يفرمل أوكلاهوما لكنه يخسر ديفيس بالاصابة

اسماء السيد - فرمل نيو أورليانز بيليكانز ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر وألحق به الخسارة الثانية في آخر 10 مباريات عندما هزمه الخميس 131-122 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، لكنه خسر نجمه أنطوني ديفيس بسبب إصابة في الكتف.

ولم ينجح نجم ثاندر المتألق راسل وستبروك الذي سجل 44 نقطة في المباراة ورقما قياسيا لهذا الموسم، وحقق ال"تريبل دبل" رقم 11 تواليا (ما يزيد على 10 في ثلاث من الإحصائيات الخمس الأساسية) مع 14 متابعة و11 تمريرة حاسمة، وزميله بول جورج (28 نقطة) في إحباط عزيمة لاعبي بيليكانز.

وحسم صاحب الأرض الفوز في الربعين الثاني (35-32) والثالث (35-26) بعدما كان التعادل سيد الموقف في الأول (31-31)، وقبل أن يتخلف بفارق ثلاث نقاط في الأخير (30-33).

وبدت المباراة أنها تسير في غير صالح بيليكانز قبيل نهاية الشوط الأول مع خروج ديفيس وهو يشكو من آلام في الكتف الأيسر، ولم يعد صاحب 14 نقطة في 16 دقيقة بعد الاستراحة.

وسرعان ما غادر ديفيس صالة "سموثي كينغ سنتر" برفقة وكيل أعماله ريتش بول الامر الذي لم يرق لأنصار الفريق الذين اعتبروا أن الإصابة "دبلوماسية" ولم يعودوا يثقون باللاعب بعد أن عبر عن رغبته بترك ناديه والانضمام الى ليبرون جيمس في لوس أنجليس ليكرز.

ولم يشأ المدرب ألفين غنتري صب الزيت على النار، وقال "أفضل التركيز على اللاعبين الذين سمحوا لنا بتحقيق هذا الانتصار الجميل".

-أفضل مسجل-

وبخلاف المتوقع، قدم بيليكانز بعد خروج ديفيس أداء رائعا وحقق الفوز الرابع في آخر 10 مباريات بفضل جوليوس راندال (33 نقطة) وجرو هوليداي (32).

وقال هوليداي بعد الفوز "كان علينا أن نكون مستعدين لهذا الأمر قبل توقف الدوري. لقد قدمنا أداء رائعا وقاتلنا بقوة في مواجهة فريق ممتاز يضم في صفوفه بول جورج وراسل وستبروك".

ويتوقف قطار دوري المحترفين اعتبارا من الجمعة ولمدة ثمانية أيام أتاحة في الفرصة امام اللاعبين الـ 10 الأساسيين والـ 14 الاحتياطين في خوض مباراة كل النجوم بين فريقي ليبرون جيمس والكاميروني جويل إمبيد، نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الأحد المقبل في تشارلوت (كارولاينا الشمالية).

وكان وستبروك تجاوز الإثنين رقما للنجم ويلت تشامبرلاين الذي حقق 9 تريبل دبل متتالية في عام 1968، وبدا رغم خسارة فريقه متفائلا حيث قال "لدي هامش كبير من التحسن، أنا شخصيا، لأنني أعرف الى أي حد يمكنني أن أكون جيدا وإلى أي مدى يمكنني أن أساعد الفريق على تحقيق الانتصار".

وأصبح وستبروك أفضل مسجل في تاريخ ثاندر الذي بدأ مشاركاته تحت مسمى سياتل سوبر سونيكس، بعدما رفع رصيده الى 18247 نقطة، متجاوزا الرقم السابق لغاري بايتون (18207).

وتوقفت سلسلة ثاندر الناجحة عند خمسة انتصارات متتالية، ليبقى ثالثا في ترتيب المنطقة الغربية (37 فوزا و20 خسارة)، في حين يحتل الفائز المركز الثالث عشر بعد ان حقق الفوز 26 في 59 مباراة.

-نيكس يوقف أسوأ سلسلة-

أوقف نيويورك نيكس أسوأ سلسلة في تاريخه من 18 هزيمة متتالية، بفوزه على مضيفه أتلانتا هوكس 106-91، بعد أن كان فريق المدرب ديفيد فيزدايل حاسما في الربع الأول (28-13) والثالث (28-21) والأخير (24-18).

في المقابل، لم يكن تفوق هوكس في الربع الثاني (38-26) كافيا لتجنيبه الخسارة الـ 39 مقابل 19 فوزا في المركز الثاني عشر على ترتيب المنطقة الشرقية.

وحقق نيويورك، صاحب المركز الخامس عشر الأخير في المنطقة ذاتها، فوزه الحادي عشر (مقابل 47 خسارة) بفضل الأداء الجماعي للاعبيه حيث نجح ستة منهم في تخطي الـ 10 نقاط ابرزهم دينيس سميث جونيور (19 نقطة)، مقابل أربعة من أتلانتا أفضلهم دواين ديدمون (21 نقطة).

بدوره، حقق أورلاندو ماجيك فوزه الخامس تواليا والسادس في آخر سبع مباريات عندما اكتسح ضيفه تشارلوت هورنتس 127-89، وتقدم خطوة نحو المراكز المؤهلة الى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف).

ويحتل اورلاندو المركز العاشر (27 فوزا و32 خسارة) بفارق ضئيل عن ديترويت بيستونز الثامن (26 فوزا و30 هزيمة).

وكالعادة، لعب لاعب الارتكاز المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش الذي اختير لمباراة كل النجوم لأول مرة، دورا حاسما في هذا الفوز بتسجيله 17 نقطة مع 11 متابعة، بينما كان زميله تيرنس روس افضل مسجل في المباراة (21 نقطة).