بلان يُكلف شركة لمساعدته على اقتحام البريميرليج

لجأ المدرب الفرنسي “لوران بلان” لتوكيل شركة لمساعدته على إيجاد فرصة عمل مع أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل نهاية الموسم الجاري.

بلان أقيل من تدريب باريس سان جيرمان قبل ثلاثة أعوام بسبب تواضع نتائجه في منافسات دوري أبطال أوروبا، ومنذ ذلك الحين لم يُدرب أي فريق، رغم ترشيح اسمه في عدة أندية مثل مانشستر يونايتد وروما وآرسنال.

وعاد اسم لوران بلان للظهور في بورصة انتقالات المدربين منتصف الأسبوع الماضي، كبديل محتمل للمدرب الإيطالي “ماوريتسيو ساري” في تشيلسي، بعد الخسارة المدوية للفريق أمام مانشستر سيتي بستة أهداف دون رد في الجولة ال26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وسبق لصالح الـ 53 عامًا تدريب نادي بوردو وحقق معه نتائج طيبة في دوري أبطال أوروبا عامي 2009 و2010 ما رشحه لتدريب المنتخب الفرنسي الأول في تصفيات ونهائيات يورو 2012، إلا أن مسيرته لم يكتب لها النجاح مع الديكة وسرعان ما رحل.

وقالت صحيفة ديلي ميرور البريطانية بأن بلان استعان بمساعدة شركة Base Soccer للحصول على وظيفة جديدة.

وقد شوهد وهو يتابع هزيمة فريقه السابق كلاعب “مانشستر يونايتد” أمام فريقه السابق كمدرب “باريس سان جيرمان” من مدرجات ملعب أولد ترافورد يوم الثلاثاء الماضي، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وحضر بلان – الفائز بالدوري الإنجليزي عام 2003- مباراة اليونايتد وباريس رفقة رئيس الشركة المذكورة “ليون أنجيل” ومديرها التنفيذي “فرانك تريمبولي”.

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