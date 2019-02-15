فرج عامر: لا يوجد ما يبرر الهزيمة القاسية أمام بيراميدز

فرج عامر رئيس سموحة

كتب- وليد خليل

أعرب فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن حزنه بعد خسارة فريقه القاسية مساء أمس الخميس برباعية أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة للدوري الممتاز .

ونشر رئيس سموحة تغريدة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"

قال فيها : "برغم كل مايمكن ان يقال بين الفروق المالية العملاقة بين بيراميدز وبيننا ولكن لا يوجد مبرر لهذه الهزيمة القاسية لمن شارك فيها، ومن المحزن والمخل اننافعلنا كل ما يمكن ان يفعل ولم نجد صدى لمجهودنا سوى الجحود والتخاذل " .

ويعاني سموحة من تراجع كبير في النتائج حيث فشل في تحقيق أي انتصار بكل المسابقات منذ فوزه علي وادي دجلة في اكتوبر الماضي لتستمر سلسلة اللافوز للفريق السكندري للمباراة الرابعة عشرة علي التوالي .