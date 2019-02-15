علاء نوح يقترب من تدريب منتخب السويس

فريق منتخب السويس اقترب نادي منتخب السويس من التعاقد مع علاء نوح لتولى القيادة الفنية للفريق الأول خلفا لوائل القبانى، الذى تمت إقالته بعد هزيمة السويس أمام شبين بالمنوفية بهدفين نظيفين. تمت إقالته بعد هزيمة السويس أمام شبين بالمنوفية بهدفين نظيفين. ومن المنتظر أن يتم التعاقد مع نوح حتى نهاية الموسم . وجاءت إقالة القباني بعد تراجع أداء ونتائج الفريق حيث يحتل المركز الحادى عشر في المجموعة الثانية بالقسم الثانى.

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