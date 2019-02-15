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أدت بعثة في الاتحاد السكندري في الرياض برئاسة محمد مصيلحي رئيس النادي صلاة الجمعة، حيث سادت حالة من التفاؤل والهدوء بين لاعبي الفريق والجهازالفني .
وعقب انتهاء الصلاة بدأت جماهير زعيم الثغر في التوجه نحو مقر بيع تذاكر مباراة الاتحاد أمام الهلال
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. إقبال كبير من جماهير الاتحاد السكندري على تذاكر مباراة الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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