محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي قبل مواجهة الإنتاج الحربي

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يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي محاضرة فيديو للاعبي الفريق مساء اليوم الجمعة داخل معسكر الفريق استعدادالمواجهة الإنتاج الحربي.
ويسعى لاسارتي في المحاضرة إلى تحديد نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس، والحديث حول بعض
ويلتقي الأهلي مع نظيره الإنتاج الحربي في الجولة 22 من منافسات الدوري الممتاز مساء غدٍ السبت على استاد بتروسبورت .
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