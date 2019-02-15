محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي قبل مواجهة الإنتاج الحربي

فريق الاهلي - ارشيفية

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي محاضرة فيديو للاعبي الفريق مساء اليوم الجمعة داخل معسكر الفريق استعدادا

لمواجهة الإنتاج الحربي.

ويسعى لاسارتي في المحاضرة إلى تحديد نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس، والحديث حول بعض

الأمور الفنية الخاصة بمباراة الإنتاج الحربي واستعراض بعض اللقطات المجمعة للفريق المنافس.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الإنتاج الحربي في الجولة 22 من منافسات الدوري الممتاز مساء غدٍ السبت على استاد بتروسبورت .