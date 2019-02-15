رياضة | صدام قوي بين جروس ورئيس الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدام قوي بين جروس ورئيس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد رئيس نادي الزمالك، السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بعد النتائج السلبية للفريق خلال الفترة الماضية.

وكان من ضمن الانتقادات التي وجهها رئيس الزمالك لجروس "وقفة الخط" للمدرب وعدم إعطائه تعليمات للاعبين خلال المباراة والصمت طوال الـ90 دقيقة.

رئيس الزمالك يرى أن جروس شخصيته ضعيفة على اللاعبين ولم ينجح في فرض السيطرة الكاملة عليهم ودلع بعض النجوم دون وجود عقاب صارم من جانب المدرب.

جروس يتحدى الزمالك

رفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك إراحة أوباما وكهربا لاعبا الفريق في مباراة إنبي المقرر لها يوم الأحد القادم ببطولة الدوري.

وكانت إدارة الزمالك قد طالبت الخواجة بإجراء تعديلات على تشكيل الفريق وعدم الدفع بأوباما وكهربا بسبب تراجع مستوى الثنائي.

جروس رفض وتمسك ببقاء أوباما وكهربا داخل المستطيل الأخضر بشكل طبيعي والحاجة إليهما من الناحية الفنية ورؤيته أن الثنائي يواجهما سوء توفيق مع الفريق.

وكان الزمالك قد تعادل مع نصر حسين داي الجزائري بهدف لمثله في الجولة الماضية من منافسات الكونفدرالية الافريقية.

الزمالك يصدم "كهربا"

استقر مسئولو نادي الزمالك على تأجيل عقد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق بعدما كان مقرر عقد جلسة معه خلال الأيام الماضية.

وجاء قرار إدارة الزمالك بسبب تراجع مستوى اللاعب خلال الفترة الأخيرة والهجوم الذي يتعرض له من قبل الجماهير.

وكان الزمالك قد تعادل بهدف لمثله أمام نصر حسين داي الجزائري في الجولة الماضية من منافسات الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الزمالك لملاقاة إنبي يوم الأحد القادم ضمن منافسات بطولة الدوري.