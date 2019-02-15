رياضة | فالفيردي يجهز مفاجأة لـ"كوتينيو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يجهز مفاجأة لـ"كوتينيو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، إرنيستو فالفيردي، يبحث عن الحل الأفضل لعلاج مشكلة خط الوسط، في ظل غياب النجم البرازيلي آرثر ميلو للإصابة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فإن إصابة آرثور تفتح بابا أمام النجم البرازيلي فيليبي كوتينهو، في مركز وسط الملعب.

الدير بالذكر أن فالفيردي لم يستخدم كوتينهو في وسط الملعب منذ سبتمبر الماضي، وهذا قد يعطيه دفعة معنوية ليعود إلى مستواه، حيث لعب البرازيلي بشكل جيد في هذا المركز في ليفربول والمنتخب البرازيلي.