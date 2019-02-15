رياضة | "جروس" يتحدى الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جروس" يتحدى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك إراحة أوباما وكهربا لاعبا الفريق في مباراة إنبي المقرر لها يوم الأحد القادم ببطولة الدوري.

وكانت إدارة الزمالك قد طالبت الخواجة بإجراء تعديلات على تشكيل الفريق وعدم الدفع بأوباما وكهربا بسبب تراجع مستوى الثنائي.

جروس رفض وتمسك ببقاء أوباما وكهربا داخل المستطيل الأخضر بشكل طبيعي والحاجة إليهما من الناحية الفنية ورؤيته أن الثنائي يواجهما سوء توفيق مع الفريق.

وكان الزمالك قد تعادل مع نصر حسين داي الجزائري بهدف لمثله في الجولة الماضية من منافسات الكونفدرالية الافريقية.

الزمالك يصدم "كهربا"

استقر مسئولو نادي الزمالك على تأجيل عقد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق بعدما كان مقرر عقد جلسة معه خلال الأيام الماضية.

وجاء قرار إدارة الزمالك بسبب تراجع مستوى اللاعب خلال الفترة الأخيرة والهجوم الذي يتعرض له من قبل الجماهير.

وكان الزمالك قد تعادل بهدف لمثله أمام نصر حسين داي الجزائري في الجولة الماضية من منافسات الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الزمالك لملاقاة إنبي يوم الأحد القادم ضمن منافسات بطولة الدوري.