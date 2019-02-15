رياضة | الزمالك يصدم "كهربا"

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قرر مسؤولو الأهلي برئاسة محمود الخطيب وضع بند في عقود اللاعبين المعارين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية يمنعهم من المشاركة أمام الفريق الأحمر فى أي مباراة رسمية سواء محلياً أو قارياً، بينما لا يفعل البند فى المباريات الغير رسمية والبطولة العربية على نفس خطى مسؤولي الزمالك.

ورفض محمود الخطيب وضع هذا البند في عقود اللاعبين المعارين فى البداية، إلا أن وضعه من قبل جميع الفرق المنافسة فى عقود معاريها أجبر الإدارة الحمراء على السير على هذا النهج فى ظل صعوبة بطولة الدوري العام هذا الموسم.

ويعد عمرو بركات الذى تم إعارته لسموحة هو الاستثناء الوحيد، بعد إعارته للفريق السكندري قبل صدور القرار.

خطوة وحيدة تفصل الأهلي عن تجديد عقد نجم الفريق