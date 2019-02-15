رياضة | برشلونة يصدم نجمه

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، يستعد لحسم مصير النجم الدولي البرتغالي أندريه جوميز، الذي يعب على سبيل الإعارة في صفوف إيفرتون الإنجليزي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن علاقة البارسا مع أندري جوميز سوف تنتهي خلال هذا الصيف.

حيث أن الارتباط التعاقدي بين النادي الكتالوني ولاعب الوسط البرتغالي سينتهي قريبا، على الرغم من ان جوميز لديه عقد مع البارسا لغاية 2021، إلا أن اللاعب سعيد في انجلترا، وايفرتون سيتحرك قريبا للتوقيع معه نهائيا.