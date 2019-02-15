رياضة | محمد صلاح يعلن التحدي قبل مواجهة ليفربول وبايرن النارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يعلن التحدي قبل مواجهة ليفربول وبايرن النارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدولي المصري محمد صلاح جاهزيته لموقعة ليفربول وبايرن النارية، الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقام الفرعون المصري على نشر صورة له، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر".

وعلق الفرعون المصري على الصورة التي نشرها بإيموشن كرة القدم، وذلك قبل خوض مواجهة بايرن ميونيخ الألماني، في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد محمد صلاح، حاليا، مع فريقه في معسكر إسبانيا، استعدادا لمباراة بايرن ميونيخ الألماني، بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

لماذا يصر يوفنتوس على ضم محمد صلاح؟

يصر نادي يوفنتوس الإيطالي على ضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي أن مبادلة باولو ديبالا نجم يوفنتوس بمحمد صلاح لتحقيق هدفين أولهما أن صلاح يحصل على نصف راتب ديبالا تقريبًا، وهو ما سيقلل مما يدفعه فريق السيدة العجوز.

وأوضح الموقع أن السبب الثاني أن محمد صلاح يعد مثل كريستيانو رونالدو من الناحية الاقتصادية لأنه أنه سيعزز تواجد يوفنتوس في السوق العربي الذي يضم أكثر من 400 مليون نسمة وذلك بفعل شعبيته الكبيرة.

محمد صلاح "رابع" أغلى اللاعبين في العالم

كشف موقع "ترانسفير ماركت" العالمي عن قائمة اللاعبين الأعلي قيمة في السوق العالمية، وحل النجم المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع في القائمة.

وبلغت القيمة التسويقية لـ"صلاح" 150 مليون يورو متفوقًا على بعض نجوم الكرة العالمية أبرزهم: البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وجريزمان مهاجم أتليتكو مدريد وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

قائمة أغلى اللاعبين في العالم

كيليان مبابى 200 مليون يورو

نيمار جونيور 180 مليون يورو

ليونيل ميسى 160 مليون يورو

محمد صلاح 150 مليون يورو

هارى كين 150 مليون يورو

أنطوان جريزمان 150 مليون يورو

كيفين دى بروين 150 مليون يورو

إدين هازارد 150 مليون يورو

فيليب كوتينيو 140 مليون يورو

رحيم ستيرلينج 120 مليون يورو