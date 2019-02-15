شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نجم ريال مدريد تُجبر سولاري على إراحته والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الجمعة من العاصمة الأسبانية مدريد أن الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم بقلعة المرينجي كريم بنزيما سوف تُجبر سولاري على إبعاده عن الأستحقاقات المقبلة خوفاً من تفاقمها.

ويعتبر بنزيما في الأوقات الراهنة واحد من الأعمدة الأساسية في الفريق وتمكن من تسجيل هدف قاد به فريقه للفوز على أياكس أمستردام بهدفين مقابل هدف في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال أوروبا لكرة القدم ليقطع الفريق شوطاً كبيراً نحو التأهل لربع النهائي.

وذكرت صحفية الماركا المقربة من النادي الملكي أن بنزيما إشتكى خلال اليوميين الماضيين من إصابة في عضلة الفخذ شعر بها في لقاء أياكس على الرغم من أنه نجح في تسجيل هدف لكنه لم يستطع مواصلة اللقاء بسبب تلك الإصابة.

ومن المنتظر أن يغيب بنزيما عن لقاء جيرونا والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم وذلك من أجل إراحته للأستحقاقات المقبلة والتي يتخللها مباراتين أمام برشلونة في الكأس والدوري ولقاء الإياب أمام أياكس.