شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب: أردنا أن نعطي اللاعبين دفعة معنوية قبل مواجهة بايرن ميونخ والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365- تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح، عن معسكر الفريق التدريبي الذي أقيم في مدينة "ماربيلا" الإسبانية، خلال الأيام الأخيرة الماضية.

وكشف المدرب الألماني عن مكاسب الريدز من المعسكر، وقال خلال الموقع الرسمي للفريق الإنجليزي، "لقد تدربنا بشكل جيد، نحن فى حالة جيدة الآن، ففى كرة القدم يجب أن يمتزج العمل الفنى بالحماس والتهيئة النفسية الجيدة عن طريق خلق جو من التنافس بين اللاعبين، هذه الطريقة التى ارتيأناها مناسبة للاستعداد للمرحلة المتبقية من الموسم، وليس فقط لمباراة بايرن ميونخ، وهي مباراة مهمة جدًا بكل تأكيد، بعد ذلك سنلعب ضد مانشستر يونايتد، وهو فريق قوي أيضًا، ثم بعد ذلك ستتوالى المباريات، لذلك كان علينا أن نخوض هذا المعسكر هنا".

وأضاف المدير الفنى لنادى ليفربول، "بمجرد أن تستقل الطائرة ينتابك شعور مختلف، نحن دائمًا قريبين من بعضنا البعض، لذلك قد يقول البعض لماذا إذن تذهبون إلى مكان جديد لتكونوا قريبين من بعضكم البعض؟ ولكنني أعلم أن اللاعبين يقومون بأشياء مختلفة خارج التدريب، ونحن في الجهاز الفني لا يعنينا ما يفعلونه في أوقات فراغهم، نحن نتحكم بكل شىء هنا، وهذا أمر جيد، اللاعبون كذلك يستمتعون بوقتهم هنا ونحن لسنا هنا لقضاء 3 أسابيع أو نحو ذلك، وإنما هم فقط 4 أيام".

وتابع يورجن كلوب، "أردنا أن نعطى اللاعبين دفعة صغيرة إلى الأمام وتحميسهم للفترة المقبلة، وأنا سعيد بما حققناه هنا، كنا ننتظر أن تكون الشمس ساطعة، فهذا يضفي جوًا جميلًا على التدريبات، لسوء الحظ هذا لم يحدث، ولكن ليس هناك مشكلة في ذلك وكل شئ على ما يرام".

ويستعد ليفربول لمواجهة بايرن ميونخ الألمانى فى ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا يوم 19 فبراير الجارى بملعب "أنفيلد"، قبل أن يواجه مانشستر يونايتد فى مباراة الكلاسيكو بمسابقة الدورى الإنجليزى يوم 24 من الشهر ذاته بملعب "أولد ترافورد".