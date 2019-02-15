شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي المشاركون أمام سيمبا ينتظمون في المران الجماعي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة سيمبا التنزاني التي أقيمت عصر الثلاثاء الماضي في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة.

وكانت مجموعة اللاعبين المشاركين في مباراة سيمبا قد خاضت تدريبات استشفائية عصر أمس الخميس على هامش مران الفريق الجماعي، في إطار برنامجهم الاستشفائي بعد خوض مباراة سيمبا التنزاني الأخيرة وعقب العودة من تنزانيا.

ويختتم الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء غد السبت في الجولة 22 من منافسات الدوري الممتاز.