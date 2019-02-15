شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي المشاركون أمام سيمبا ينتظمون في المران الجماعي اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة سيمبا التنزاني التي أقيمت عصر الثلاثاء الماضي في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة.
وكانت مجموعة اللاعبين المشاركين في مباراة سيمبا قد خاضت تدريبات استشفائية عصر أمس الخميس على هامش مران الفريق الجماعي، في إطار برنامجهم الاستشفائي بعد خوض مباراة سيمبا التنزاني الأخيرة وعقب العودة من تنزانيا.
ويختتم الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء غد السبت في الجولة 22 من منافسات الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعبو الأهلي المشاركون أمام سيمبا ينتظمون في المران الجماعي اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.