شكرا لقرائتكم الإصابة تبعد بنزيما عن مواجهة ريال مدريد وجيرونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس سانتياجو سولاري المدير الفني لنادي ريال مدريد إستبعاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من المشاركة في مباراة جيرونا المحدد لها بعد غد الاحد بملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الاسباني "الليجا".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن كريم بنزيما الذي سجل 19 هدفاً مع ريال مدريد الموسم الحالي بجميع المسابقات الإسبانية والأوروبية والذي بات يشكل ثنائياً نجاحاً مع البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور يعاني من الآم في عضلة الفخذ، وهي الإصابة التي لن يستطع على أثرها إكمال مباراة أياكس أمستردام الهولندي التي أقيمت أول أمس الأربعاء بملعب "يوهان كرويف أرينا" في ذهاب دور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اوروبا والتي انتهت بفوز الفريق الملكي بهدفين مقابل هدف واحد.

وأضافت الصحيفة أن سولاري يدرس إراحة كريم بنزيما في مباراة جيرونا خشية تفاقم الإصابة لاسيما وأن الريال يحتاج لخدمات اللاعب قبل مواجهة برشلونة يومي 27 فبراير الجاري والثاني من مارس القادم بملعب "سانتياجو برنابيو" في بطولتي كأس ملك إسبانيا والدوري الإسباني "الليجا".

وتحدثت الصحيفة أن سولاري سيسعى لإراحة بعض العناصر الأساسية بجانب كريم بنزيما في مباراة جيرونا خشية تعرض لاعبيه للأجهاد.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة خلف غريمه التقليدي برشلونة بفارق 6 نقاط.