تأهيل رباعي الأهلي قبل مواجهة الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يختتم الأهلي مساء اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء غدٍ السبت على استاد بتروسبورت في الجولة 22 من منافسات الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قائمة الفريق التي ستواجه الإنتاج عقب انتهاء المران المسائي اليوم الجمعة والمقرر إقامته على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان الأهلي استأنف تدريباته أمس الخميس عقب العودة من تنزانيا بعد خوض مباراة سيمبا التنزاني التي خسرها (1-0) في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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وسيواصل الرباعي أحمد فتحي ووليد أزارو وأحمد حمودي ومحمد نجيب تنفيذ برنامجهم التأهيلي للتعافي من الإصابة، لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

ووضع اليخاندرو مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني، برنامجا لكل لاعب للسير على تنفيذه خلال هذه المرحلة من أجل تأهيله وإعلان جاهزيته.

ويعاني فتحي لاعب الفريق من الإصابة في العضلة الأمامية، في حين يشكو حمودي من الإصابة في أنكل القدم، كما يعاني أزارو مهاجم الفريق من الإصابة في العضلة الضامة، وأجرى نجيب جراحة غضروف الركبة.

وسينتظم لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة سيمبا في التدريبات الجماعية للفريق، بعدما خاضوا تدريبات استشفائية عصر أمس الخميس على هامش مران الفريق الجماعي.