"ديفندر والباقي طايرين" .. لماذا ابهر دياز تركي آل الشيخ فى ظهوره الأول مع بيراميدز؟(تحليل)

محمد اسماعيل - القاهرة - انتزع الأرجنتيني رامون دياز المدير الفنى لبيراميدز عبارات الثناء والاشادة من تركي آل الشيخ مالك النادي فى ظهوره الأول بالدوري المصري وذلك بعد أن سحق سموحة برباعية نظيفة فى مباراة الفريقين التى اقيمت مساء أمس،الخميس، فى إطار الاسبوع الـ 22 من بطولة الدوري الممتاز.

وانتهى الشوط الأول من مواجهة بيراميدز وسموحة بالتعادل السلبي وسط سيطرة من أصحاب الملعب الذى انتفض فى الشوط الثاني وسجل 4 أهداف بعد أن اجتاح منافسه وسط تعليقات آل الشيخ.

وكتب مالك بيراميدز على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" بعد التقدم بهدفين: الله عليك يادياز ... لعب يفتح النفس.

وأضاف آل الشيخ بعد التقدم بالثالث :"الله الثالث ايوه كده ".

واختتم بتعليق عبر نهاية المباراة " الله الله ٤ ومضيعين ١٠ الله ياشباب الله يادياز ... السعيد والشناوي ودونجا يستاهلو يكونو دوليين والله".

وجاءت كلمات آل الشيخ معبرة عن العمل الفني الذى قام به دياز المدرب الأغلي فى تاريخ مصر فماذا قدم الأرجنتيني ؟

ديفندر والباقي طايرين

أطلق رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق هذه التصريح العفوي حول فلسفته فى الهجوم الكاسح وهو ما فعله دياز ، هذه من الأساس فلسفة دياز "الهجوم الشامل" وطبق فلسفته فى مواجهة سموحة ، نبيل دونجا صاحب القدرات الهجومية والدفاعية والأفضل فى مصر بمركزه وحيداً وسط بيراميدز وكينو والسعيد وبينافينتي وخربين خلف جون سيفوينتي المهاجم الوحيد مع مساندة من عمر جابر فى اليسار ورجب بكار فى اليمين 4-1-4-1 على الورق تتحول على هجوم كاسح شامل فى امتلاك بيراميدز للكرة.

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دياز هو من أنصار الكرة الاستعراضية والدفاع المتقدم، يؤمن بأن البقاء فى مناطق الخصم يحصن دفاعاته لذلك تجد فريقه باستمرار حول منطقة جزاء الخصوم سواء والكرة فى حوزته أو عندما يفقدها ويقول عن هذه النقطة " البعد عن منطقة جزاء خصمك يفقدك الخطورة والفاعلية، الأهداف تسجل من داخل منطقة الجزاء فلماذا نبتعد عنها ؟".

هوس الاستحواذ

النقطة التالية فى فكر دياز بالتبعية ستكون الاستحواذ ، هو يعتنق نفس مدرسة بيب جوارديولا أو ما يروجه الأخير عن "هوس الاستحواذ" ومن أجل الاستحواذ سيتحرك فريق دياز والحركة هنا تقترن بالسرعة سواء اثناء امتلاك الكرة أو فقدها ، سرعة حركية وسرعة انتقالية حتى سرعة الاستجابة الحركية التى طبقها عبد الله السعيد فى الهدف الرابع ، نحم بيراميدز طبق مفهوم سرعة الاستجابة بالقدرة على دقة التوجيه المكاني والزماني مقترن بدقة الإدراك البصري والحسي والتوقع وأنهى كل هذا بمستوي رفيع من الأداء المهاري.

نفض الغبار عن النجوم

بديهيا ستقود فلسفة دياز كينو إلى إظهار امكاناته الحقيقية على عكس الفترة التى قضاها مع حسام حسن، بينافينتي أيضاً وخربين حتى الظهيرين ، كينو قدم أداءً ممتازاً وكذلك السعيد ، خطورة سيفوينتي داخل منطقة الجزاء فوضعه دياز داخلها وسجل ، عمر جابر حصل على الحرية الكاملة فوجد نفسه حتى وإن تم توظيفه فى غير مركزه ، الميداني الذى لم يقنع 4 مدربين قبل الأرجنتيني قدم مباراة ممتازة حتى الشناوي ظهر بصورة مختلفة .

هل فعل دياز كل هذا فى مباراة واحدة؟

الحقيقة أن المدرب الذى يختار ما يناسب عناصره التى يملكها قادراً على التغيير ، بيراميدز يمتلك قائمة مدججة بالنجوم، هذا يختصر الوقت وتلاقي فكر المدرب مع قدرات لاعبيه تختزل الوقت أكثر وأكثر ، هشام زكريا المدير الفنى السابق للجونة حكي لها سابقاً عن تعديلات تكتيكية ساعده بها الراحل محمود الجوهري غيرت من إدارته لفريق دجلة فى بدايته التدريبية فى مباراة واحدة، جوزيه فعلها فى أكثر من مناسبة مع الأهلي والأن دياز.

دياز أيضاً واجه عادل عبد الرحمن سيىء الحظ، الذى منح فريقه الكرة وجاراه فى الشوط الثاني وأدار مباراة سيئة تكتيكياً ساعدت المنافس وهذا كل لا يبخس حق ومجهود بيراميدز الذى أقدم أفضل اشواطه منذ انشاءه .