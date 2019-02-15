منتخب أوروغواي ونادي دانوبيو يهنئأن كافاني بعيد ميلاده

استقبل المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني التهاني بمناسبة عيد ميلاده 32 عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ومن بينها فيديو نشره منتخب بلاده وملصق أعده ناديه السابق دانوبيو، الذي برز فيه كلاعب.

نشر “السيليستي” عبر حسابه على تويتر: “تهانينا كافاني على يوم عيد ميلادك، لاعب باريس سان جيرمان سجل 46 هدفاً في 109 مباريات مع أوروغواي، وتوج مع المنتخب بلقب كوبا أمريكا 2011”.

وإلى جانب النص، وضع المنتخب فيديو تضمن أبرز لحظات كافاني مع المنتخب بقيادة أوسكار واشنطن تاباريز، شاهده آلاف الأشخاص.

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من جانبه وضع نادي دانوبيو على صفحاته الاجتماعية منشوراً تضمن صوراً مجمعة قديمة لكافاني بقميصه، مع عبارة “عيد ميلاد سعيد يا إيدي”.

وخصص أيضا باريس سان جيرمان فيديو لهدافه التاريخي للاحتفال بعيد ميلاده.

واستهل كافاني مشواره بصفوف الناشئين في دانوبيو، قبل أن يلعب بصفوف الفريق الأول لمدة موسم ويغادره في 2007 صوب باليرمو الإيطالي، الذي لعب معه لثلاثة مواسم لينتقل بعدها إلى نابولي في 2010 على سبيل الإعارة ثم بشكل رسمي في 2011 ورحل من النادي الإيطالي في 2013 صوب باريس سان جيرمان. (إفي)