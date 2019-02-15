ليغا الخليج 365.. برشلونة ليس ميسي!

حالة قلق ورعب كبيرة تسيطر على الجميع في صفوف برشلونة من فقدان لاعب بقيمة الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب سنوات قليلة مقبلة بسبب وضع حد لمسيرته الكروية.

وتشير التوقعات أن ميسي يدرس التوقف عن لعب كرة القدم في يونيه 2022 أي بعد قرابة العامين والنصف.

ورغم أهمية ميسي للبرسا لكن النادي نجح بالفعل في علاج الكثير من مشاكله المستقبلية بداية من حارس شاب عملاق بقيمة آندري تير شتيغن وثلاثي دفاع فرنسي مثل لينغليه وأومتيتي وتوديبو.

برشلونة كذلك في الوسط تعاقد مع آرثر ميلو وفرانكي دي يونغ ثنائي صغير في السن ويمتلك قدرات كبيرة بجانب فرنسي بقيمة عثمان ديمبيلي ولاعب برازيلي مميز مثل فيليب كوتينيو مع محاولات لضم الفرنسي أدريان رابيوت في صفقة انتقال حر وهناك تفكير في شراء يوفيتش اللاعب الصربي للهجوم وظهير أيسر شاب مثل ديمبيلي لاعب ليون أو فيربو من صفوف ريال بيتيس.

النادي الكتالوني عرف جيدا كيف يحضر نفسه لفترة ما بعد ليونيل ميسي من أجل عدم تأثر الفريق من الناحية الفنية عقب خسارة لاعب كبير بقيمة البرغوث الأرجنتيني.