ساري: تشيلسي لا يمكنه تكرار خطأ مالمو أمام الفرق الكبيرة

شعر مدرب تشيلسي، ماوريتسيو ساري، براحة بعد تعافي فريقه من الهزيمة 0-6 أمام مانشستر سيتي، لكنه قال إنه لا يمكن أن تهتز شباكه أمام الفرق الكبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز مثلما حدث في الفوز 2-1 على مالمو في الدوري الأوروبي.

وتقدم تشيلسي 2-0 قبل مرور ساعة من اللعب في مباراة الذهاب، لكن مالمو قلص الفارق بعد هجمة مرتدة قبل 10 دقائق من النهاية ليحافظ الفريق السويدي على آماله الضئيلة في الإياب.

وأبلغ ساري الصحافيين: “لو اهتزت شباكك بهذا الشكل ضد فرق مثل مانشستر سيتي أو يونايتد أو توتنهام فهذا يعني المخاطرة باستقبال ثلاثة أهداف في 10 دقائق”.

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وأضاف: “أنا سعيد بالثقة التي أظهرها الفريق فلم يكن من السهل اللعب بهذه الثقة بعد المباراة الأخيرة، يجب علينا التحسن لكن أعتقد أن الأداء كان جيداً”.

وطالب ساري فريقه بالحفاظ على مستواه بعد النتائج المتقلبة في 2019، إذ يخوض صاحب المركز السادس في الدوري مباريات صعبة ربما تحدد موسمه في الأسبوعين المقبلين.

ويلعب تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم يستضيف مالمو في الإياب، قبل الاتجاه إلى إستاد ويمبلي لمواجهة السيتي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، ثم يلعب ضد توتنهام هوتسبير في الدوري بعد ذلك بثلاثة أيام.