بيع باليرمو الإيطالي مرة أخرى

قال المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم نادي باليرمو، إنه تم بيعه للمرة الثانية في 3 أشهر.
أضاف النادي في بيان: “دانييلا دي أنغيلي ورينو فوسكي توصلا لاتفاق بشأن نقل ملكية نادي باليرمو لكرة القدم، من شركة سبورت كابيتال غروب التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها”.
وعملت دي أنغيلي في إدارة النادي لمدة 15 عاماً مع الرئيس السابق الذي ترأس الفريق من 2002، ماوريتسيو زامبريني، وحتى نهاية العام الماضي، وعين أكثر من 40 مدرباً خلال تلك الفترة.
وسيعمل المدير التقني الحالي للنادي فوسكي، في منصب الرئيس.
وقال باليرمو: “ما حدث يمثل “خطوة أولى نحو وصول مستثمر جديد يضع خطته من أجل النادي حالياً”.
وتراجعت حظوظ باليرمو على مدار آخر 20 عاماً.
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