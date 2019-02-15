فلامنغو وفلومينينزي يكرمان ضحايا حريق ريو دي جانيرو

أقام فريقا فلومينينزي وفلامنغو تكريماً لضحايا الحريق الذي اندلع قبل أسبوع في مركز تدريبات الأخير، وأسفر عن مصرع 10 من لاعبيه الناشئين.

قبل مباراة نصف نهائي كأس جوانابارا المحلية، امتلأ ملعب ماراكانا بآلاف الأشخاص وشدوا بأغنية مهداه للعشرة مراهقين الذين لقوا حتفهم في الحريق الذي نشب بمكان مبيت ناشئي فلامنغو، وأسفر أيضاً عن إصابة ثلاثة آخرين.

وقال المشجعون في كلمات الأغنية: “هذه الأمة لن تنسى مطلقاً، فلامنغو سيلعب من أجلكم دائماً، إنهم عشرة نجوم كانت تستعد لتتلألأ”.

كما رفع المشجعون لافتات كتب عليها عبارات مثل “نأسف للألم الذي تشعر به الأسر”، و”أمة بأسرها تبكي”، و”شكراً لكل ما قدمتوه للفريق”، و”سنلعب من أجلهم”.

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وفي الملعب، استعرض فلامنغو عريضة تحمل صورة للاعبين العشرة، كما تم عرض مقطع فيديو يضم مجموعة من أفضل اللقطات للاعبين الشباب.

من جانبهم، نزل لاعبو فلومينينزي أرض الملعب مرتدين قمصاناً خاصة حملت أسماء اللاعبين العشرة الذين لقوا حتفهم في حريق مركز تدريبات “نينيو دو أوروبو”.

وأكد نادي فلامنغو أن “القمصان سيتم إهداؤها لأسر الضحايا، هذه إحدى الصور لإبداء تضامننا واحترامنا لضحايا المأساة”.

وقبل انطلاق صافرة اللقاء، وقف اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني والمشجعون دقيقة حداد على أرواح الضحايا.