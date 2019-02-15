بيكيه يؤكد انضمام ميسي لشركته المثيرة!

كشف نجم دفاع برشلونة “جيرارد بيكيه” عن انضمام زميله ليونيل ميسيل ه في مشروع الشركة الراعية لبطولة كأس ديفيز العريقة.

مشروع بيكيه الذي أثار الكثير من الجدل خلال الأشهر الماضية، اختار كأس ديفيز لرعايتها وتطويرها بعد تراجع شعبيتها في العقود الماضية.

وأطلق على هذه الشركة اسم «بيكيوس كوزموس» دون الكشف عن هوية جميع المستثمرين فيها، إلا أنه خرج بتصريح ليلة أمس يؤكد فيه أن ليونيل ميسي أحد الشركاء الرئيسيين.

وكانت الشركة وقعت عقدًا لرعاية البطولة لمدة 25 عامًا لإدارة وتنظيم البطولة التي ستقام أهم مبارياتها في العاصمة الإسبانية مدريد.

وسوف تنطلق النسخة الجديدة من البطولة الأقدم في تاريخ التنس خلال شهر نوفمبر المقبل برعاية خاصة من شركة بيكيه وبرأس مال يقدر بثلاثة مليارات دولار.

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وقال بيكيه أن ممارسته لكرة القدم لن يؤثر أبدًا على إدارته للمشروع الجديد والذي سيساعده فيه أسطورة برشلونة والهداف التاريخي للدوري الإسباني “ليونيل ميسي”، والمقرر تواجده في قرعة نهائيات كأس ديفيز.

وأوضح بيكيه “ليو ميسي يعلم أكثر من أي شخص عن تفاصيل هذا المشروع لأنه جزء من شركة كوزموس، إنه جزء من عائلة كوزموس. ليو يحب التنس، تجمعنا علاقة طويلة منذ 18 عامًا عندما وصل إلى برشلونة، أحاول دائمًا المشاركة معه في أمور أفكر فيها، وهو يحب أن يكون جزءًا منها، ويريد أن يكون جزءًا من تلك الأمور”.

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وتشارك ملكة البوب اللاتيني “شاكيرا” في هذا المشروع الضخم، وهذا دفع البعض للتساؤل عن كيفية إدارة بيكيه لأمور عائلته.

ويرد بيكيه “عائلتي اعتادت على ذلك معي، انهم متحمسون للغاية ويريدون المجيء إلى مدريد. لست بحاجة لأن أكون مشغولاً، لا أستطيع أن أكون كسولاً في المنزل دون أن أفعل أي شيء، أو التدرب فقط، يجب أن تحتل ذهني أشياء مختلفة، وهذا هو أنا منذ صغري، أنا دائمًا أريد المشاركة في شيء يجعلني متحمسًا جدًا”.

وتابع “لا أريد أن أكون مشتتًا لأن لديّ وظيفة أخرى، وهي لعب كرة القدم، لكن هذا يساعدني على التركيز ويمنحني تركيز أكبر كي لا أرتكب الأخطاء على أرض الملعب، وإلا فأنني أعرف أنه سيوجه لي النقد”.

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كأس بيكيه

شركة جيرارد بيكيه وليونيل ميسي ترعى كأس ديفيز لمدة 25 عامًا (DailyMail)

تعتبر مدريد أرض العدو بالنسبة لبيكيه المنتمي لسياسات إقليم كتالونيا، لكن هذه المدينة التي سيطلق فيها كأس ديفيز الجديدة في نوفمبر وتضم 18 فريقًا يتنافسون معًا في ست مجموعات ستكون جزء لا يتجزء من حياة بيكيه اليومية.

وعن سبب عدم تغييره لاسم كأس ديفيز إلى كأس بيكيه، قال “أنا أكره ذلك، لأن البطولة ليست عني ولا أريد أسمي في المسابقة، تاريخ كأس ديفيز ضخم جدًا، آمل أن نتمكن من إعادته إلى مكانته التي يستحقها، بعد سنوات قليلة أتمنى أن يعودوا ويقولوا: كنا مخطئين، كأس ديفيز أكثر حيوية من أي وقت مضى”.

وختم “أنا أحترم آراء النقاد، خاصةً ليتون، فقد كان لاعبًا عظيمًا، ما يمكنني قوله هو أنه بينما أن رئيس شركة كوزموس، فإننا نعمل مع الناس الذين يعرفون التنس حق معرفة، أناس مثل ألبرت كوستا الذي فاز ببطولة جراند سلام، ويمكنني أن أتفهم الانتقادات الخاصة بوجود لاعب كرة قدم في عالم التنس، الأمر يبدو غريبًا بعض الشيء أو غريبًا بشكل تام، لكن في النهاية لن أغير قواعد التنس، أفهم أنني جديد هنا وأحاول أن أفهم الجميع، في الوقت الذي نعيش فيه الآن من السهل أن تقول رأيك”.

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