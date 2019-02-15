8 نجوم خارج حسابات الأهلي أمام الإنتاج الحربي

تأكد غياب 8 لاعبين عن فريق الأهلي قبل لقاء الإنتاج الحربي غداً السبت في الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.
ويفتقد الأهلي جهود أحمد فتحي لاعب الفريقمن الإصابة في العضلة الأمامية، في حين يشكو أحمد حمودي من الإصابة في أنكل القدم، كما يعاني وليد
وخرج أيضاً حسام عاشور ومحمد نجيب ووليد سليمان وعمرو جمال من حسابات المدير الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي بسبب الإصابة وانضم للقائمة صالح جمعة لإصابته في العضلة الضامة.
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