منافسات شديدة في دوري المظاليم

فريق المنصورة لكرة القدم

كتب ــ محمد طاهر

شهدت منافسات الجولة الثامنة عشر،في دوري القسم الثاني لكرة القدم المجموعة الثالثة "بحري"،لقاءات ساخنة لفرق المقدمة،والتي تواصلت فيها لعبة الكراسي الموسيقية ،ومفاجآت بالجملة بتضييق فارق النقاط إلي نقطتين فقط لفرق المنافسة طنطا والمنصورة ليقتربا من المتصدر دمنهور.

ففي لقاء غزل المحلة أمام دمنهور ،والذي انتهى بالتعادل الايجابي لكل منهما ، ليظل دمنهور متصدرا للمجموعة الثالثة برصيد 34 نقطة ، فيما أحتل غزل المحلة المركز الثامن برصيد 28 نقطة.

وجاء لقاء (الجزيرة مع المنصورة ) انتفض الإعصار البرتقالي "المنصورة" رافضا التفريط بالابتعاد عن المنافسة ليحقق فوزا مستحقا علي نظيرة الجزيرة بملعبه شباب مركز مرسي مطروح ، بهدفين للمنصورة أحرزهما إسلام صلاح "سولاري"،وأحمد رجب "هريسة" مقابل هدف للجزيرة في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع ليرتفع رصيد المنصورة إلي 32 نقطة محتلا المركز الثاني مكرر متساويا مع طنطا،وبفارق الأهداف ، ويظل الجزيرة في المركز ال12 برصيد 15 نقطة.

وفي لقاء( طنطا مع كفر الشيخ )،انتهي بفوز

طنطا بهدف للاشيء أحرز هدف المباراة الوحيد إسماعيل بمبا في الدقيقة (80 )،ليدخل الفريق الطنطاوي دائرة المنافسة محتلا المركز الثاني بفارق الأهداف عن المنصورة برصيد 32 نقطة، بينما يتجمد رصيد كفر الشيخ عند النقطة 19 ليظل في المركز العاشر.

فيما جاء سقوط الرجاء بثلاثية نظيفة أمام فريق أبو قير، وتعد أبرز نتائج تلك الجولة المثيرة في مسلسل السقوط لفريق الرجاء،سجل أهداف الفوز لأبو قير، هاني السيد في الدقيقة 14 بالشوط الثاني، أحمد غنيم بالدقيقة 72 للشوط الثاني،وعلاء كمال قبل نهاية المباراة من تصويبه من منتصف الملعب لحظة تقدم حارس الرجاء ، ليرفع رصيد أبو قير إلي 30 نقطة متساويا مع كلا من الرجاء والبلدية بنفس الرصيد ،وفي الترتيب من الخامس وحتى المركز السابع للمجموعة .

وواصل فريق الأوليمبي في الزحف

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نحو فرق المقدمة ليحقق فوز عريض خارج ملعبه على حساب سيدي سالم، بنتيجة ثقيلة 5/ 1 حيث تقدم الأوليمبي 1/3 في الشوط الأول، سجل محمد إبراهيم كريسبو الهدف الأول للفريق السكندري، وأضاف أحمد حمزة "فله" الهدف الثاني، ثم أحرز عبد الرحمن عوف هدف سيدى سالم في الدقيقة (24)،وقبل ختام الشوط أضاف كريسبو الهدف الثالث،وفي الشوط الثاني أضاف كريسبو الهدف الرابع والثالث هاترك له ،وأختتم رزق عبد الحليم مهرجان الأهداف ليرتفع رصيد الأوليمبي إلي 31 نقطة محتلا المركز الرابع ، ويظل سيدي سالم في المركز الأخير متذيلا المجموعة برصيد 7 نقاط ..

فيما سقط فاركو في فخ التعادل السلبي، بإستاد الإسكندرية أمام فريق مركز شباب تلا، كما شهدت تلك الجولة فوز طنطا على كفر الشيخ بهدف للاعب الإفريقي بمبا في الشوط الثاني.

وتعادل غزل المحلة مع دمنهور ايجابيا 1/1 تقدم الضيوف عن طريق كار فالا بالشوط الثاني قبل أن يعادل المحلة النتيجة عبر البديل وليد عطية من ضربة رأس.

بهذه النتائج يواصل فريق دمنهور تصدره للمجموعة برصيد 34 نقطة ، ومن خلفه فريق المنصورة برصيد 32 نقطة وهو نفس رصيد فريق طنطا فيما وصل الاوليمبي للنقطة 31 محتلا المركز الرابع بالمجموعة .