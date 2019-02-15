استطاع فريق نادى السنطه الرياضى بقيادة نجم المحله السابق خالد ابوالفتوح أن يثبت كونه فريقا متميزا ومن طراز " خاص".
يتربع الفريق على عرش مجموعة الغربيه ويعزف منفردا على القمه بعد فوزه على محلة حسن بهدف دون رد ثم شباب كفر الزيات بثلاثيه واخيرا الفوز على سمنود فى عقر داره بهدف دون رد.
من جانبه اكد ابوالفتوح ان الجهاز الفنى واللاعبين لا يعرفون عن الفوز بديلا وان الجميع يعملونعلى قلب رجل واحد من اجل تحقيق هدف واحد الا وهو الصعود واهدائه لمجلس ادارة النادى بقيادة المحاسب السيد موج ولجماهير السنطه المخلصه التى تؤازر الفريق داخل وخارج ارضه.
من جانبه قال تامر نصار المدرب العام للفريق ان مبارات اليوم مع ملعب السنطه مع قطور ستعزز موقف الفريق فى الصعود باذن الله حيث ان الفريق
محمد سند وعمر محمد حارسى المرمى ومحمد عبدالعزيز كابتن الفريق وعبدالعزيز اسماعيل وشريف عفان ومحمد عماره وابراهيم فرج ومحمد عبدالشافى واحمد الصاوى ومحمد وليد ووليد حسين وعمار الرفاعى وعلاء عبدالمهيمن ومصطفى ميمى وايهاب فتحى ومحمد شحاته ومحمد الاسمر
الجدير بالذكر ان الجهاز الفنى للسنطه يتكون من خالد ابوالفتوح مديرا فنيا وتامر نصار مدربا عاما ومحمود داود مديرا للكره ورامى محمد للحراس ودكتور احمد شوقى للاحمال ودكتور محمد عوف للتاهيل واصابات الملاعب
خالد ابوالفتوح المدير الفنى للسنطه
تامر نصار المدرب العام للسنطه
كانت هذه تفاصيل خبر أداء مميز للسنطة بقيادة أبوالفتوح.. ومباراة مصيرية للفريق اليوم مع قطور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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