رياضة | 7 مباريات في ختام مجموعة القاهرة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 مباريات في ختام مجموعة القاهرة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت سبعة مباريات قوية بالجولة الـ 26 والاخيرو، للمجموعه السادسة من دوري القسم الثالث مجموعة القاهره، التى تحسم تذكرة الهبوط للقسم الرابع بين فريقين المرج واسكو.

* اسكو مع السكه الحديد

يلعب فريق اسكو صاحب المركز الثالث عشر بقيادة يحيى مصطفى برصيد 20 نقطة مع فريق السكه الحديد الصاعد إلى دورة الترقى، برصيد 59 نقطة، بقيادة جمال عبد الحميد والمدرب العام كمال امين.

وكان فريق السكه حقق فوزا كبيرا على اسكو في الدور الاول بأربعة أهداف مقابل هدف، ويبحث إسكو عن الفوز على السكه مع هزيمة المرج من الماظه من أجل البقاء.

* الماظه مع المرج

المرج صاحب المركز الثاني عشر بقيادة ياسر راشد برصيد 23 نقطة في مواجهة نارية خارج ملعبه أمام فريق الماظه صاحب المركز السادس بقيادة جمال تركى برصيد 40 نقطة، وكان فريق الماظه فاز في الدور الاول بهدف، ويكفي فريق المرج التعادل للبقاء اوهزيمه وتعادل اسكو من أجل البقاء.

* الغابه مع الاتصالات

يلتقي فريق الغابه صاحب المركز الثامن بقيادة مصطفى طه برصيد 33 نقطة مع فريق الاتصالات بقيادة إكرام عبد المجيد برصيد 52 نقطة، وكان فريق الاتصالات حقق الفوز بهدف في الدور الأول.

* الشرطة مع البلاستيك

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وفي مباراة من العيار الثقيل للمنافسة على المركز الثالث، يواجه فريق اتحاد الشرطة الثالث بقيادة توفيق صقر صاحب الـ 47 نقطة، نظيره فريق البلاستيك الخامس بقيادة تامر عبد الخالق برصيد 44 نقطة، وحسم التعادل الإيجابي لقاء الدور الأول.

* بهتيم مع منشية ناصر

يلعب فريق بهتيم بقيادة ابراهيم هيكل برصيد 47 نقطة مع فريق منشيه ناصر الاخير بقيادة حمزه على برصيد 3 نقاط، وشهد الدور الأول تعادل الفريقان بهدف لكل منهما.

* مصر للتأمين مع الاميرية

يواجه فريق مصر للتامين بقيادة رمضان ابراهيم برصيد 39 نقطة فريق الاميريه صاحب المركز الحادي عشر بقيادة خالد سعد برصيد 24 نقطة وكان فريق التامين فاز بهدف في الدور الاول.

* العبورمع القومي

يلتقي فريق العبور صاحب المركز التاسع بقيادة مدحت قنديل المدير الفني الجديد برصيد 29 نقطة مع فريق القومى صاحب المركز العاشر بقيادة حاتم حسن برصيد 26 نقطة، وكان فريق العبور حقق الفوز بهدف في الدور الاول.

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة 59 نقطة

2- الاتصالات 52 نقطة

3- الشرطة 47 نقطة

4- بهتيم 47 نقطة

5- البلاستيك 44 نقطة

6- الماظة 40 نقطة

7- التأمين 39 نقطة

8- الغابه 33 نقطة

9- العبور 29 نقطة

10- القومى 26 نقطة

11- الاميريه 24 نقطة

12- المرج 23 نقطة

13- اسكو 20 نقطة

14- منشيه ناصر 3 نقاط