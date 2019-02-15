رياضة | رسميا.. برشلونة يجدد تعاقده مع لاعبه الشاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. برشلونة يجدد تعاقده مع لاعبه الشاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جدد نادي برشلونة رسمياً عقد لاعبه الشاب خورخي كوينكا عامان إضافيان.
ووفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن كوينكا الذي يلعب في الفريق الثاني وقعد على عقد يبقيه في النادي الكتالوني حتى عام 2021.
وأضافت الصحيفة أن العقد يتضمن شرطاً جزائياً يصل إلى 30 مليون يورو.
وتواجد مع كوينكا مدير كرة القدم الاحترافية في النادي سيلفيو إلياس، بالإضافة إلى خوسيه ماريا باكيرو وجييرمو أمور.
برشلونة يجدد عقد "فالفيردي"
أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي تجديد عقد مدرب الفريق إرنيستو فالفيردي لعام إضافي بعد أشهر من المفاوضات.
وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية فإن برشلونة توصل إلى اتفاق مع مدربه لتمديد العقد ليستمر فالفيردي في منصبه حتى نهاية موسم 2019-2020 مع خيار التمديد لعام أخر.
وأضافت الصحيفة أن برشلونة اتفق مع فالفيردي على أن في حال استمر فالفيردي في موسم 2020-2021 فسيكون بنفس الشروط والامتيازات التي سيحصل عليها خلال الموسم المقبل الذي تم الاتفاق عليه.
هذا وتولى فالفيردي تدريب برشلونة في صيف 2017 حيث قاد البلوجرانا لتحقيق ثنائية الدوري والكأس في أول مواسمه ويتصدر حالياً الليجا بفارق ست نقاط عن ريال مدريد.