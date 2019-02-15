رياضة | رسميا.. برشلونة يجدد تعاقده مع لاعبه الشاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. برشلونة يجدد تعاقده مع لاعبه الشاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد نادي برشلونة رسمياً عقد لاعبه الشاب خورخي كوينكا عامان إضافيان.

ووفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن كوينكا الذي يلعب في الفريق الثاني وقعد على عقد يبقيه في النادي الكتالوني حتى عام 2021.

وأضافت الصحيفة أن العقد يتضمن شرطاً جزائياً يصل إلى 30 مليون يورو.

وتواجد مع كوينكا مدير كرة القدم الاحترافية في النادي سيلفيو إلياس، بالإضافة إلى خوسيه ماريا باكيرو وجييرمو أمور.

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برشلونة يجدد عقد "فالفيردي"