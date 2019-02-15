شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدوري المصري والان مع التفاصيل

موقع السعوديةنيوز365- يشهد اليوم الجمعة، إقامةمواجهتين جديدين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك خلال مواجهات الأسبوع الـ22 من عمر البطولة. حرس الحدود x بتروجت يواجه فريق جرس الحدود نظيره بتروجيت، الساعة الرابعة عصرا على قناة ON SPORT. Advertisements ويحتل حرس الحدود المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى مثلهم وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 25 هدف فيما يحتل بتروجت المركز الأخير برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 9 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكه 26 هدف . المقاولون العرب x طلائع الجيش يلتقي فريق المقاولون العرب مع طلائع الجيش، الساعة السابعة مساءا على قناة ON SPORT. ويحتل المقاولون العرب المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 4 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 23 هدف فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 7 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف .

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