شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. برشلونة يجدد عقد فالفيردي لمدة موسم والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365-أعلن الموقع الرسمي لنادى برشلونة الإسباني اليوم الجمعة، عن تجديد تعاقده مع أرنستو فالفيردى المدير الفني للفريق الكتالونى لمدة موسم آخر 2019 – 2020 مع إمكانية التجديد لموسم واحد 2020 – 2021.

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وكشف الموقع الكتالوني أنه من المقرر أن يوقع أرنستو فالفيردي على عقده الجديد خلال ساعات على أن يعقد مؤتمر صحفي مساء اليوم للحديث عن ملف التجديد ومواجهة بلد الوليد غداً، على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدوري الإسباني".

وقاد فالفيردى فريق برشلونة للحصول على ثنائية الدورى والكأس فى الموسم الماضى، بجانب بطولة كأس السوبر مطلع الموسم الحالى.

وخاض برشلونة 96 مباراة رسمية تحت قيادة فالفيردي بمختلف المسابقات الإسبانية والأوروبية، فاز فى 65 مباراة وتعادل فى 22 لقاءً، بينما تذوق مرارة الهزيمة فى 9 مباريات فقط.