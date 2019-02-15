شكرا لقرائتكم خبر عن "عادته ولا هيشتريها" الأهلي يفكر في عودة حارسه بعد تألقه في الدوري والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365- يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، إعادة الحارس أحمد عادل عبد المنعم، لاعب الأحمر الذي انضم لمصر المقاصة مطلع الموسم الجاري، بعد تعاقد الإدارة الحمراء مع الحارس علي لطفي من إنبي فى نفس التوقيت، ليتواجد برفقة الثنائي محمد الشناوى وشريف إكرامى.

وكشف مصدر مقرب داخل أروقة القلعة الحمراء هناك اتجاه لاستعادة أحمد عادل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ،حال الاستقرار على التعاقد مع حارس وإعارة على لطفي، خاصة بعد تألقه بقميص مصر المقاصة هذا الموسم، ونجاحه فى الظهور بشكل لافت.

وأوضح المصدر عن أسباب اقتراب عادل عبد المنعم من حراسة عرين القلعة الحمراء، أنه واحد من أبناء الأهلي المخلصين من ناحية ولسهولة التعاقد معه من ناحية أخرى، خاصة وأنه يتبقي له موسم واحد فقط فى عقده مع مصر المقاصة بعد توقيعه للفريق الفيومي لمدة موسمين فقط بعد رحيله عن الأهلي.

وهو الأمر الصعبِ بالنسبة لعامر عامر حارس الإنتاج الحربي المُرشح هو الاخر لتعديم حراسة مرمى الأحمر مع أحمد عادل نظراً لإرتباط عامر بعقد طويل الأمد مع الإنتاج الحربي وبالتالي ستتكبد الخزينة الحمراء مبلغ طائل لشرائه، فى الوقت الذى يرى الأهلى أن أياً من الثنائي أحمد عادل أو عامر عامر قادر على تمثيل الأهلى خلال الفترة المقبلة وتدعيم الحراسة الحمراء.