انت الان تتابع بروفة أتلتيكو مدريد.. يوفنتوس يستضيف فروزينوني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٥ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص
يستعد يوفنتوس لمواجهة مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، الأربعاء المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، باختبار سهل أمام ضيفه فروزينوني اليوم الجمعة، في تمام الساعة الـ9.30 مساء، في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي، وقرر خلاله مدربه ماسيميليانو أليجري إبقاء نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء، حيث يغرد يوفنتوس خارج السرب محليا حيث يبتعد بفارق 11 نقطة عن مطارده المباشر نابولي، وهو الفريق الوحيد الذي يبقى دون خسارة في البطولات الأوروبية الخمسة الكبرى، فيما يتصدر رونالدو لائحة الهدافين برصيد 18 هدفا.
وهي المرة الثانية فقط التي سيبدأ فيها رونالدو مبارياته مع يوفنتوس على دكة البدلاء منذ انتقاله، بعد الأولى ضد مضيفه أتالانتا في 26 ديسمبر الماضي، وقته اضطر أليجري لإشراكه عندما كان فريقه متخلفا 1 – 2، فكان عند حسن ظنه بإدراكه التعادل (2 - 2). ويعود الأرجنتيني باولو ديبالا إلى التشكيلة الأساسية
ويعود الأرجنتيني باولو ديبالا إلى التشكيلة الأساسية في مباراة اليوم بعدما اكتفى بدور البديل في المباريات الأخيرة، وسيشكل ثلاثيا هجوميا إلى جانب الكرواتي ماريو ماندزوكيتش وفيديريكو برنارديسكي، كما أن يوفنتوس سيستعيد ثلاثية الدفاعي أندريا بارزالي وليوناردو بونوتشي وجورجو كيلليني الذين عادوا إلى التدريبات بعد غياب بسبب الإصابة.
ويبدو يوفنتوس مرشحا فوق العادة لتخطي عقبة فروزينوني التاسع عشر قبل الأخير وتوسيع الفارق إلى 14 نقطة عن نابولي الذي ينتظره اختبار صعب الأحد ضد تورينو التاسع.
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