انت الان تتابع بروفة أتلتيكو مدريد.. يوفنتوس يستضيف فروزينوني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٥ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص

يستعد يوفنتوس لمواجهة مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني، الأربعاء المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، باختبار سهل أمام ضيفه فروزينوني اليوم الجمعة، في تمام الساعة الـ9.30 مساء، في افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي، وقرر خلاله مدربه ماسيميليانو أليجري إبقاء نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء، حيث يغرد يوفنتوس خارج السرب محليا حيث يبتعد بفارق 11 نقطة عن مطارده المباشر نابولي، وهو الفريق الوحيد الذي يبقى دون خسارة في البطولات الأوروبية الخمسة الكبرى، فيما يتصدر رونالدو لائحة الهدافين برصيد 18 هدفا.

وهي المرة الثانية فقط التي سيبدأ فيها رونالدو مبارياته مع يوفنتوس على دكة البدلاء منذ انتقاله، بعد الأولى ضد مضيفه أتالانتا في 26 ديسمبر الماضي، وقته اضطر أليجري لإشراكه عندما كان فريقه متخلفا 1 – 2، فكان عند حسن ظنه بإدراكه التعادل (2 - 2). ويعود الأرجنتيني باولو ديبالا إلى التشكيلة الأساسية