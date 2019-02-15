انت الان تتابع أوجسبورج بوابة بايرن ميونخ لتقليص الفارق مع دورتموند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٥ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٥٢ ص
يتطلع بايرن ميونخ لتحقيق الفوز عندما يحل ضيفا على أوجسبورج المتواضع، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، في افتتاحية منافسات الجولة 22 بالدوري الألماني، لإضافة المزيد من الضغوط على فريق بوروسيا دورتموند، المتصدر، الذي تلقى أهدافا في آخر 105 دقائق من اللعب، وبإمكان بايرن، في حالة الفوز، أن يقلص الفارق بينه وبين دورتموند إلى نقطتين على الأقل لمدة 72 ساعة قبل أن يواجه دورتموند نورنبرج يوم الاثنين المقبل، وفشل دورتموند في تحقيق الفوز في آخر أربع مباريات، وإذا فشل في قلب الأمور سريعا، ربما يتفكك موسمه بشكل درامي.
وعانى بايرن ميونخ، على فترات في موسمه الأول تحت قيادة نيكو كوفاتش، ولكنه ظهر جاهزا دائما للانقضاض على دورتموند حال تعثره، وحث كوفاتش لاعبيه، على عدم التفكير في مباراتهم بدوري أبطال أوروبا أمام ليفربول التي تقام الأسبوع المقبل، والتركيز فقط في مباراة أوجسبورج. وقال كوفاتش: "لا يمكننا استبعاد أن بعض
وقال كوفاتش: "لا يمكننا استبعاد أن بعض اللاعبين سيفكرون في مباراة ليفربول. ولكننا في موقع بالبوندسليجا جعلنا نقلص الفارق إلى خمس نقاط، والكل يعلم أن بإمكاننا تقليص الفارق إلى نقطتين".
وقد يعود مانويل نوير لحراسة مرمى الفريق بعدما استبعد من التشكيل الأساسي لمدة أسبوعين بسبب مشكلة في إصبع اليد، وتعادل أوجسبورج 1/1 مع بايرن ميونخ في لقائهما الأول هذا الموسم ولكنه يقبع حاليا بالقرب من المراكز المهددة بالهبوط في المركز الخامس عشر، محققا انتصارا وحيدا في آخر 12 مباراة.
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