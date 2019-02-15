الان تتابع برشلونة الإسباني يجدد عقد فالفيردي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل برشلونة- الخليج 365:
أعلن نادي برشلونة اليوم الجمعة تجديد عقد مدرب الفريق الأول إرنستو فالفيردي لموسم، ليستمر على رأس الإدارة الفنية للفريق الكاتالوني حتى نهاية موسم (2019-2020).
ذكر برشلونة على موقعه الإلكتروني، أنه توصل لإتفاق مع فالفيردي ينص على إمكانية تمديد العقد لموسم إضافي، لينتهي في 30 يونيو (حزيران) 2021، تزامناً مع انتهاء ولاية رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو.
ومن المقرر أن يوقع فالفيردي اليوم عقده الجديد في ملعب كامب نو.
وسيمثل فالفيردي في مؤتمر صحافي في مدينة جوان غامبير الرياضية قبل تدريب الفريق مساء اليوم.وستكون جلسة التدريب الأخيرة لبرشلونة قبل استقبال بلد الوليد غداً السبت في كامب نو بالجولة الـ24 من الدوري الإسباني.
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