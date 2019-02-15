تعرف على مواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الجمعة 15 - 2 - 2019 العديد من اللقاءات على مستوى المنافسات المحلية والقارية والتى يأتى على رأسها مواجهة يوفنتوس ضد فروسينوني فى الدورى الإيطالى مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة إيبار x خيتافي – الساعة العاشرة مساءا على قناة beIN SPORTS HD 3 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة يوفنتوس x فروسينوني – الساعة التاسعة والنصف مساءا على قناة beIN SPORTS HD 4 مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة أوجسبورج x بايرن ميونيخ – الساعة التاسعة والنصف مساءا على قناة beIN SPORTS HD 5 مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة نيم أولمبيك x ديجون – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORTS HD 6 ليون x جانجون – الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORTS HD 1 مواعيد مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والقنوات الناقلة الشباب x الوحدة – الساعة الخامسة والنصف مساءا على قناة KSA SPORTS الرائد x الاتحاد – الساعة السابعة والربع مساءا على قناة KSA SPORTS مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة حرس الحدود x بتروجت – الساعة الرابعة عصرا على قناة ON SPORT المقاولون العرب x طلائع الجيش – الساعة السابعة مساءا على قناة ON SPORT

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