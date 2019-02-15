رسميًا.. برشلونة يجدد عقد مدربه فالفيردي

أعلن برشلونة تجديد عقد مدربه الإسباني إرنستو فالفيردي لموسم إضافي، ليستمر على رأس الجهاز الفني للفريق الكتالوني حتى نهاية الموسم المقبل (2019-2020).

وأفاد النادي عبر موقعه الرسمي صباح الجمعة أنه توصل لاتفاق مع فالفيردي على تجديد عقد المدرب حتى 2020، مع وجود خيار بإمكانية التمديد لموسم إضافي حتى 2021 باتفاق الطرفين.

ووقع المدرب على العقد الجديد رسميا في مكتب رئيس النادي باستاد كامب نو، على أن يظهر أمام وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي بتمام الساعة الخامسة مساءً.

وكان برشلونة أعلن تعيين فالفيردي مديرا فنيا للفريق في مايو 2017 خلفًا للويس إنريكي، وقاد المدرب برشلونة خلال الموسم الماضي (2017-18) للتتويج بالدوري الإسباني والكأس والسوبر.

جدير بالذكر أن البارسا متصدر ترتيب الليجا يستعد حاليًا لمواجهة بلد الوليد على ملعب كامب نو غد السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ24 من المسابقة.

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