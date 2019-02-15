شكرا لقرائتكم كاسونجو يغيب 3 أسابيع عن الوحدة السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب الكونغولى كاسونجو مهاجم الزمالك المعار لنادى الوحدة السعودى عن الملاعب لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة.

ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها كاسونجو أثبتت إصابته بخلع في مفصل الترقوة وهي الإصابة التي ستبعده عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

ويحل الوحدة المحترف ضمن صفوفه الحارس المصري محمد عواد ضيفاً على الشباب في الخامسة والنصف مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري السعودي.

ويحتل الوحدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي قبل إنطلاق منافسات الجولة برصيد 31 نقطة، بينما يحتل الشباب المركز الرابع برصيد 34 نقطة.