شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتفقد باحة أبو الهول المحتمل إجراء قرعة بطولة أمم أفريقيا بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، منطقة "باحة أبوالهول" بجوار مسرح الصوت الضوء بالأهرامات، والمحتمل إجراء قرعة بطولة أمم أفريقيا بها، والمقر إقامتها فى شهر يونيو المقبل 2019.

وقال وزير الرياضة، إن الأهرامات من المناطق المحددة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة والمحتمل إجراء قرعة البطولة عليها، حيث تعكس تلك المنطقة حضارة وتاريخ مصر الكبير والممتد عبر الزمان، مؤكدا أن مصر ستبهر العالم بتنظيم غير تقليدى يعبر عن اسمها وريادتها فى أفريقيا.

وأضاف "صبحى" أن هناك تواصلا مستمرا مع اللجنة المنظمة لمتابعة آخر الاستعدادات التنظيمية على جميع المستويات، مؤكدا أن د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة يولى اهتماما كبيرا بهذا الحدث الذى سيشاهده ما يقرب من 2.1 مليار من جميع أنحاء العالم عبر البث الفضائى، لافتا إلى أن قدرات مصر التنظيمية ستجعل من هذه البطولة نموذجا يحتذى به عالميا في تنظيم البطولات الرياضية.

وفى سياق متصل، التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتور خالد عناني وزير الآثار، لبحث الاستعدادات الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية.

وأشارت وزيرة السياحة إلى أن تلك البطولة سيكون لها دور كبير فى الترويج السياحي لمصر، مشيدة بدور وزارة الشباب والرياضة برئاسة د.أشرف صبحي فى الاهتمام الكبير بتلك البطولة التي سيكون لها عظيم الأثر على جميع المستويات.

من جهته أكد د.خالد عنانى وزير الآثار أنه سيكون هناك استعدادات خاصة من قبل الوزارة لاستيعاب وفود المنتخبات المشاركة فى البطولة، لافتا إلى التعاون الكبير مع وزارة الشباب والرياضة فى هذا الشأن، معربا عن سعادته بتنظيم مصر لهذه البطولة والتي سيتم إستثمارها للترويج ودعم السياحة المصرية.

جاء ذلك على هامش مشاركة د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ود.رانيا المشاط وزيرة السياحة ود. خالد عناني وزير الأثار، في النسخة الأولى من مارثون الاهرام الدولي، والذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة 3.500 الف متسابق يمثلون 70 دولة، وذلك بمسافة 10 كم في منطقة الاهرامات.