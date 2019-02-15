شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه التأمين بدورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم فريق سلة الأهلى مع نظيره مصر للتأمين فى إطار منافسات الدور الثانى من بطولة دورى السوبر .

وكان من المقرر أن يخوض الأهلى مباراته الأسبوع الماضى ، إلا انه تم تأجيلها فى ظل مشاركة الفريق بالبطولة الأفريقية للاندية والتى استضافتها الصالة الحمراء فى الفترة من 8 إلى 10 فبراير الجارى .

يذكر أن الأهلى صعد الى دور الثمانية بمنافسات بطولة أفريقيا بجانب أول أغسطس الانجولى .