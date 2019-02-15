علاء نوح مديراً فنياً لمنتخب السويس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة منتخب السويس برئاسة محمد أحمد هلال على التعاقد مع علاء نوح لتولى قيادة الفريق الأول بديلاً لوائل القبانى، الذى تمت إقالته بعد هزيمة السويس أمام شبين بالمنوفية بهدفيين مقابل لا شىء، أبقت ترتيبه الحادى عشر بجدول المجموعة الثانية بالقسم الثانى.
واتفق الطرفان على مدة التعاقد لنهاية الموسم المقبل والاستعانة بمخطط أحمال، ويجتمع مجلس الإدارة مع المدير الفنى الجديد غداً بمقر نادى منتخب السويس لاختيار الجهاز المعاون له.
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