شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى و الزمالك و الإسماعيلى يرفعون شعار "مباراة كؤوس" بالبطولات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرفع الفرق الثلاثة الاهلى و الزمالك و الاسماعيلى شعار " مباراة كؤس " خلال المباريات المتبقية من بطولتى دورى أبطال أفريقيا و الكونفدرالية الافريقية بعد الموقف الصعب الذى يشهدة كل منهم بعد انتهاء الجولة الثانية من الكونفدرالية والرابعة من دورى الابطال.

خسر النادي الأهلى أمام سيمبا بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا فى اللقاء المقام بدار السلام بتنزانيا.

بهذه النتيجة يحتل الأهلى قمة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط ويصعد سيمبا للمركز الثانى برصيد 6 نقاط ثم فيتا كلوب ثالثًا برصيد 4 نقاط وشبيبة الساورة الجزائري رابعًا برصيد نقطتين.

تعادل الزمالك مع نصر حسين داى الجزائرى، بنتيجة 1 / 1، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بتلك النتيجة أصبح رصيد الزمالك نقطة وحيدة فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية ويحتل المركز الرابع بينما أصبح رصيد نصر حسين داى 4 نقاط بذلك التعادل ويحتل المركز الأول فى المجموعة وخلفه جورماهيا الكينى بالمركز الثانى بـ3 نقاط وبترو أتلتيكو الأنجولى بنفس الرصيد من النقاط فى المركز الثالث.

ثالثا .. موقف الاسماعيلى

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على مواعيد فريق الإسماعيلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد قرار عودة الدراويش مرة أخرى للبطولة .

وحدد الاتحاد الإفريقي في بيان رسمي تحديد موعد الجولتين الثالثة والرابعة للإسماعيلي بمواجهة شباب قسنطية يوم 23 فبراير في مصر ويوم 2 مارس في الجزائر.

واستقر (كاف) على إقامة مواجهة الإسماعيلي ومازيمبي في مصر يوم 8 مارس المقبل بينما يختتم دور المجموعات بمواجهة الإفريقي في تونس يوم 15 مارس.

يذكر أن الإسماعيلي خاض مباراتين في دوري أبطال إفريقيا، خسر فيهما أمام مازيمبي في الكونغو بهدفين مقابل لا شيء، وأمام الإفريقي لإلغاء اللقاء بسبب عدم استكماله.

وكان الاتحاد الافريقيى (كاف) قرر في وقت سابق إقصاء الإسماعيلي من دوري أبطال إفريقيا على خلفية إلغاء مباراة الفريق مع الإفريقي التونسي بسبب الشغب الجماهيري.