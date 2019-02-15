تعرف على تطورات تأهيل أزارو وحمودى وفتحى فى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل ثلاثى الأهلي "أحمد فتحى ووليد أزارو وأحمد حمودى" اليوم تنفيذ برنامجهم التأهيلى للتعافى من الإصابة لتجهيزهم للمرحلة المقبلة، ووضع أليخاندرو مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى برنامجاً لكل لاعب من الثلاثى يسير على تنفيذه خلال هذه المرحلة من أجل تأهيله وإعلان جاهزيته.
ويعانى أحمد فتحى من الإصابة فى العضلة الأمامية، في حين يشكو أحمد حمودى من الإصابة فى أنكل القدم، كما يعانى وليد أزارو مهاجم الفريق من الإصابة فى العضلة الضامة.
ويختتم الأهلي عصر اليوم، الجمعة، استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها مساء غدٍ السبت على استاد بتروسبورت فى الجولة 22 من منافسات الدورى الممتاز.
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