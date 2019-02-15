شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الرياضة والسياحة والآثار يشاركون فى مارثون الأهرام الدولى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وخالد عنانى وزير الآثار، صباح اليوم الجمعة، في النسخة الأولى من مارثون الأهرام الدولى، والذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة 3.500 ألف متسابق يمثلون 70 دولة، بمسافة 10 كم فى منطقة الأهرامات.

وأعرب أشرف صبحي عن سعادته بهذا المارثون الكبير الذى يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بالرياضة، ودور وزارة الشباب والرياضية في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتبنى فكرة نشر الثقافة الرياضية بين جميع فئات المجتمع، وهو ما دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتأكيد على ممارسة الرياضة والاهتمام بصحة الفرد، حتى يكون قادرا على العطاء ومساهما في تنمية وتطور المجتمع.

وأضاف "صبحى"، أن وزارة الشباب والرياضة تتعاون مع كافة الوزرات والهيئات والمؤسسات من أجل تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة للفرد والمجتمع، مشيرا الي وجود وزراء السياحة والاثار يعكس اهتمام الحكومة بالرياضة وممارستها والتأكيد على التكامل والتعاون بين جميع الوزرات، بشأن الإهتمام بجميع أفراد المجتمع المصري.

واختتم وزير الشباب والرياضة بتوجيه الشكر لوزيرى السياحة والآثار وجميع المشاركين، مؤكدا على استمرار تلك الفعاليات حتى نجعل الرياضة أسلوب حياة.