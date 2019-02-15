شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يدفع بـ صلاح محسن فى التشكيل الأساسى للأهلى أمام الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى، بقيادة مارتن لاسارتى، على منح صلاح محسن مهاجم الفريق الفرصة خلال مباراة الإنتاج الحربى المقرر إقامتها غداً من أجل زيادة الفاعلية الهجومية، خاصة مع تراجع مستوى بعض اللاعبين فى الهجوم بسبب الإجهاد وضغط المباريات.

لاسارتى ينوى تعديل طريقة اللعب للدفع بمهاجم صريح أمام الإنتاج من أجل تشكيل ضغط على دفاع فريق الإنتاج فى اللقاء وإحراز هدف مبكر يزيد من صعوبة المنافس، الذى يجيد اللعب بالطرق الدفاعية أمام الفرق الكبرى، بعدما شاهد مباريات الإنتاج أمام الأهلى والزمالك.

يلتقى فريق الأهلى مع الإنتاج الحربى فى السابعة مساء غد، السبت، باستاد بتروسبورت فى إطار فعاليات الأسبوع الـ 22 من الدورى الممتاز.