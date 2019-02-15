شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يستثني بركات من اللعب ضد الأحمر ..إعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف مسئولو الأهلى بوضعهم بند فى عقود جميع اللاعبين المعارين عن صفوف الفريق، يمنع مشاركتهم أمام الفريق الأحمر فى أي مباراة رسمية سواء محلياً أو قارياً، بينما لا يفعل البند فى المباريات الغير رسمية والبطولة العربية .

وأكد مسئولو الأهلى أن قرار وضع البند جاء بتوجيه محمود الخطيب رئيس النادي، والذى كان يرفض الأمر فى البداية، إلا أن وضعه من قبل جميع الفرق المنافسة فى عقود معاريها، أجبر الإدارة الحمراء على حذو نفس الحذو، خاصة فى ظل صعوبة بطولة الدوري العام هذا الموسم.

وكشف مسئولو الاهلى أن عمرو بركات الذى تم إعارته لسموحة هو الاستثناء الوحيد، بعد إعارته للفريق السكندري قبل صدور القرار.