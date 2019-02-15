شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج vs عمر مسعد.. اعرف مواجهات ربع نهائى بطولة الجمهورية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، الجمعة، منافسات الدور ربع النهائى ببطولة الجمهورية للاسكواش، والتى ينظمها الاتحاد المصرى برئاسة عاصم خليفة، حيث تستمر البطولة حتى الثامن عشر من فبراير الجارى.

ويشهد الدور ربع النهائي إقامة العديد من المباريات القوية في منافسات الرجال، التي جاءت كالتالي:

علي فرج X عمر مسعد

كريم عبد الجواد X عمر عادل مجيد

فارس الدسوقي X مروان الشوربجي

مازن هشام X طارق مؤمن

وفي منافسات السيدات تقام أربع مباريات قوية وهي:

رنيم الوليلي X يثرب عادل

نوران جوهر X هانيا الحمامي

زينه مكاوي X سلمى هاني

نور الطيب X سلمى هاني