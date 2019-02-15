شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يناقش إعادة أحمد عادل عبد المنعم فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُناقش مسئولو النادي الأهلى مقترحا بإعادة أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق الذى انتقل لمصر المقاصة مطلع الموسم الجاري، بعد تعاقد الإدارة الحمراء مع الحارس علي لطفي من إنبي فى نفس التوقيت، ليتواجد برفقة الثنائى محمد الشناوى وشريف إكرامى.

ووفقاً لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى فإن هناك اتجاه لاستعادة أحمد عادل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة -حال الاستقرار على التعاقد مع حارس وإعارة على لطفي-، خاصة بعد تألقه بقميص مصر المقاصة هذا الموسم، ونجاحه فى الظهور بشكل لافت.

وكشف المصدر أن ما يدعم حظوظ أحمد عادل هو أنه واحد من أبناء الأهلي المخلصين من ناحية ولسهولة التعاقد معه من ناحية أخرى، خاصة وأنه يتبقي له موسم واحد فقط فى عقده مع مصر المقاصة بعد توقيعه للفريق الفيومي لمدة موسمين فقط بعد رحيله عن الأهلى، عكس الأمر بالنسبة لعامر عامر حارس الإنتاج الحربي المُرشح هو الاخر لتعديم حراسة مرمى الأحمر مع أحمد عادل نظراً لإرتباط عامر بعقد طويل الأمد مع الإنتاج الحربي وبالتالي ستتكبد الخزينة الحمراء مبلغ طائل لشرائه، فى الوقت الذى يرى الأهلى أن أياً من الثنائي أحمد عادل أو عامر عامر قادر على تمثيل الأهلى خلال الفترة المقبلة وتدعيم الحراسة الحمراء.